Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda! İşte masadaki 3 formül...
Önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılacak Kabine toplantısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam görüşülecek. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek. İşte masadaki 3 formülün detayları...
TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti.
EMEKLİLERDE EK ZAM BEKLENTİSİ
Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.
KABİNE'DE ERDOĞAN'A SUNULACAK
Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
YASALAŞMASI İÇİN TBMM'YE GİDECEK
Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu. Arada 11,68 puanlık fark olması ek artış ve refah payı konularını gündeme taşıdı.
Ancak bu zamlardan sonra özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme memur emeklileri için de fark ödemesi gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.
Burada hem teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı hem de bütçe dengeleri açısından maliyet hesaplamaları yapıldı.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL
Yapılan çalışmalarda üç ihtimalli bir iyileştirmenin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu ihtimallere göre artışlar şu şekilde olabilir:
BİRİNCİ İHTİMAL
KÖK MAAŞ+ORANSAL ZAM+ENFLASYON FARKI (Yüzde 37,57): Burada kök aylıklara düşükten başlamak üzere bir artış yapılıp belli bir seviyeye çekilmesi sonra da yüzde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışının eklenmesi söz konusu olacak.
İKİNCİ İHTİMAL
KÖK MAAŞ ARTIŞI+ENFLASYON FARKI: Bu ihtimalle kök aylıklara seyyanen zam yerine belli bir seviyeye çekecek ve kademeli olacak bir oransal zam yapılması sonra da ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37,57'lik enflasyon artışının eklenmesi.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
KÖK MAAŞLARIN 7.500 TL OLMASI + ENFLASYON FARKI + REFAH PAYI: Bu ihtimalde ise tüm kök aylıkların şu anda taban maaş olan 7.500 TL'ye yükseltilmesi bunun üzerine yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışı ve belirlenecek refah payı puanın eklenmesi bulunuyor.
REFAH PAYI DAHİL EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek ek iyileştirme ile ilgili çalışmanın yasa olarak Meclis'ten çıkması gerekiyor. Bu yüzden öncelikli olarak belirlenecek olan iyileştirme formülü bir yasa maddesi olarak Meclis'e sunulacak. Burada komisyon aşamasından sonra oylanacak yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMELERİ İÇİN MECLİS TARİHİ BELLİ OLDU
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girmesi bekleniyor. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.
E-DEVLET'TEKİ EMEKLİ ZAMMI ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?
E-devlet sisteminde Ocak maaşına bakan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışını görüyorlar. 6 Aylık enflasyon artışı kesinleştiği için bu rakam maaşlara yansıtılmış oldu. Ek iyileştirmelerin yasa ile çıkması gerektiğinden yasa Resmi Gazete'de yayımlanması sonucu maaşlara eklenmesi yapılacak. Bu yüzden şu anda görülen artışlar kesinleşen enflasyon artışları.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.
Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.
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