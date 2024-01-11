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Altın fiyatı yükselir mi düşer mi? İslam Memiş'ten bomba tahmin

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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Altın fiyatı yükselir mi düşer mi? İslam Memiş’ten bomba tahmin

Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında altının geleceğine yönelik tahminlerde bulundu. ABD'de açıklanan enflasyon verileri altın piyasasını nasıl etkileyecek? Altın fiyatı yükselir mi düşer mi? İşte İslam Memiş'in altın tahmini...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 975 bin lira, en yüksek 2 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 617,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 873 milyon 593 bin 575,86 lira, işlem miktarı ise 1.937,26 kilogram oldu.

İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ TAHMİN

A Haber ekranlarına konuk olan İslam Memiş altına yönelik yıl içindeki farklı dönemlere ilişkin tahminlerde bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarında yer alan satır başları:

Açıklanan ABD enflasyon verisinin altın fiyatları veya genel itibarıyla diğer varlıklar itibarıyla önemli bir etkiye neden olmadı.

ONS Altın 2030 dolar seviyesinde 2020-2024 dolar aralığında gezinmeye de devam ediyor. Amerika'da açıklanan enflasyon verisinden sonra, burada negatif veya pozitif yönlü bir etkileşim olmadığını gözlemliyoruz.

Ancak genel trende baktığımız zaman, altın fiyatları yükselir mi düşer mi sorusunun cevabı; yükseliş yönünde olacaktır.

Merkez Bankalarının para politikası önemli bir etkiye neden olacaktır. Yılın ikinci yarısından itibaren Merkez Bankalarının faiz indirme süreci piyasaya tarafından daha çok beklenirken, jeopolitik gerilim tarafında belirsizlikler ön plana çıkıyor.

Öte yandan Merkez bankalarının fiziki altın rezervlerinde artış ve talepte devam ediyor. Bu da altın fiyatlarını bu dönemlerde pozitif olarak desteklemeye devam edecektir.

ONS Altın tarafında 2350 dolar seviyesini bu yıl için telaffuz edebilirim. 2150 direnci var ONS Altın tarafında buralar yukarı yönlü kırılabilir. Özellikle Merkez Bankalarının faiz indirimi süreci başlamasıyla birlikte 2350 dolar seviyesi kaçınılmaz olur.

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