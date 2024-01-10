Kentsel dönüşümde kira desteği yükseldi

Yapılan değişiklikle İstanbul için aylık destek tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği yeni yılda 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer illerde 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında olan kira yardımı da 3 bin ila 3 bin 750 lira seviyesine çıkarıldı.