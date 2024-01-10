Kentsel dönüşümde kira desteği yükseldi
Deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanırken, süreçte önemli bir adım atılarak verilen kira desteği yükseltildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?
Yapılan yasal düzenlemeler ve kampanyalarla kentsel dönüşümün hızlanması amaçlanırken, dün süreçte önemli bir adım daha atıldı. Evi dönüşüme giren vatandaşlara devlet tarafından verilen kira desteklerinde artışa gidildi.
Yapılan değişiklikle İstanbul için aylık destek tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği yeni yılda 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer illerde 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında olan kira yardımı da 3 bin ila 3 bin 750 lira seviyesine çıkarıldı.
KİRACILARIN DURUMU
Ev sahipleri aylık olarak kira desteği alırken, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahiplerine (oturum hakkı olanlar) defaten ödeme yapılacak. Kiracılar, bulundukları ildeki iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alabilecek.
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