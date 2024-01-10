Sitelerde yeni kriz! Asgari ücret zammı sonrası harekete geçtiler: 120 bin TL isteyen de var...





Ocak ayı itibarıyla artan asgari ücret ve buna bağlı maliyet artışları nedeniyle yönetimler yeni aidat oranlarını belirlemeye başladı. Sisteme girmeye başlayan oranlara göre en düşük artış yüzde 40 seviyesinde görülüyor. Bu veriler arasında en yüksek zam oranı ise yüzde 150'yi görüyor.

Sektör temsilcileri, "Siteler zam oranlarını sisteme girmeye başladı. En düşük gördüğümüz yüzde 40 zam yaptı. TOKİ konutları çıkarılırsa İstanbul'da ortalama aidat 4.171 TL" dedi. Aidat ödemek istemeyenlerin sitelerden vazgeçme eğiliminde olduğunu anlatan yetkililer, satın almalarda aidat etkeninin daha belirleyici hale geldiğini söyledi.