Çalışan anneye 70 bin 345 lira destek! Kimler yararlanabilecek?

857 TL SÜT PARASI

Çalışan anneler süt parası diğer adıyla emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Sigortalı çalışanların son bir yılda 120 gün prim ödemiş olması koşulu bulunuyor. Emzirme ödeneği diğer adıyla süt parası kendi çalışmalarından dolayı SGK'dan gelir, maaş alan kadınlar ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. Bu yıl için emzirme ödeneği 857 liraya çıkarken, iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak.