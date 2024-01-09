Gri liste defteri kapanacak! Meclis’in öncelikli gündemi kripto para





MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK



AK Parti grubu ve ilgili bakanlıklar kripto para ile ilgili yasa teklifi üzerindeki çalışmaları sürdürüyor. TBMM önümüzdeki hafta açıldığında teklifin Meclis gündemine taşınıp hızla yasalaştırılması hesaplanıyor. Böylece şubat ayı içinde toplanacak FATF Genel Kurulu öncesi düzenleme yapılacağı için Türkiye de tüm kriterleri karşılamış olacak.