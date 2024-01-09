Gri liste defteri kapanacak! Meclis’in öncelikli gündemi kripto para
Türkiye’nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne bağlı Mali Eylem Görev Gücü’nün gri listesinden çıkması için çalışmalara hız verildi. Şubat ayında gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yerine getirilmeyen tek kriter olan kripto parayla ilgili AK Parti grubu ve ilgili bakanlıklar yasa teklifi üzerindeki çalışmaları sürdürüyor.
Şubat ayında yapılacak FATF Genel Kurulu öncesi, kripto para yasa teklifinin Meclis'e sunulup yasalaştırılması ve "gri liste" defterinin kapatılması hedefleniyor.
40 KRİTERLERDEN BİRİ KALDI
FATF, 2021 yılında Türkiye'yi gri listeye aldı. Türkiye, listeden çıkmak için gerekli çalışmaları başlattı ve önemli adımlar attı. FATF'nin 27 Ekim 2023'te gri listedeki ülkelere ilişkin olarak yayınladığı duyuruda Türkiye'nin Eylem Planındaki süreleri geçirmiş olmasına karşın bir başlık hariç diğer 40 tavsiye kararını başarıyla yerine getirdiğine vurgu yapıldı.
Yerine getirilmeyen tek kriter ise kripto para düzenlemesi. Son kriterin karşılanması için bir süredir yoğun bir çalışma yürütülüyor.
MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK
AK Parti grubu ve ilgili bakanlıklar kripto para ile ilgili yasa teklifi üzerindeki çalışmaları sürdürüyor. TBMM önümüzdeki hafta açıldığında teklifin Meclis gündemine taşınıp hızla yasalaştırılması hesaplanıyor. Böylece şubat ayı içinde toplanacak FATF Genel Kurulu öncesi düzenleme yapılacağı için Türkiye de tüm kriterleri karşılamış olacak.
Meclis gündemine taşınacak yasa teklifi, kara para aklama, terör örgütleri başta olmak üzere organize suç örgütlerinin finansman hareketlerinin kısıtlanması, bu suça karışmış kişilerin mal varlıklarına el konulmasının kolaylaştırılması gibi önlemler içeriyor.
YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?
Teklifte yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:
- Kripto varlıkların yasal çerçevesi çizilecek, vergilendirme yapılacak.
- Bu varlıklar üzerinden kara para aklanmasının önüne geçilecek.
-Kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilecek ve kuruluş sürecinde teminat istenecek.
-Varlık ihraç ve dağıtımını yapanlar ile yatırımcıların uyacakları ilkeler tek tek sıralanacak.
-Sektördeki mevcut şirketlere alt yapı çalışmaları için belirli bir süre verilecek.
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