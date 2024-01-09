Türk lirasına geçiş hızlandı! 2 yılda yüzde 385 büyüme







REEL SEKTÖRÜN DÖVİZ AÇIĞI 14 YILIN DİBİNE İNDİ

2018'DEN bu yana dövizde açık pozisyonu kapatan reel sektör, bu eğilimini 2023'te de sürdürdü. Merkez Bankası'nın verilerine göre reel sektörün döviz açık pozisyonu 2023'ün ekim ayı sonunda 77.6 milyar dolarla 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Reel sektörün açık pozisyonu 2017 sonunda 188.5 milyar dolara kadar çıkmıştı. Reel sektör o tarihten bu yana 110.9 milyar dolarlık açık pozisyon kapattı. Reel sektörün kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 2023'ün ekim ayında 61.2 milyar dolar pozitif seviyede bulunuyor. Reel sektörün 2017 sonunda 271.1 milyar dolar olan nakdi kredileri, 2023 ekim sonunda 209.1 milyar dolara inerken, aynı dönemde döviz varlıkları 125.8 milyar dolardan 176.7 milyar dolara yükseldi.