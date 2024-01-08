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2024 ZAMLI ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR? Aylık öğrenci akbili kaç TL oldu? İstanbulkart İETT tam, aylık, mavi kart akbil fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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2024 ZAMLI ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR? Aylık öğrenci akbili kaç TL oldu? İstanbulkart İETT tam, aylık, mavi kart akbil fiyatları...

İstanbul toplu ulaşım zammı sonrası vatandaşlar, "Aylık akbil ne kadar?", Öğrenci akbili kaç TL oldu?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla toplu taşıma araçlarına yüzde 18 oranında zam kabul edildi. İşte zamlı öğrenci abonman ücretleri...

"Aylık abonman kaç TL oldu?", "Aylık üğrenci akbili ne kadar?" gibi sorular vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla toplu taşıma araçlarına yüzde 18 oranında zam kabul edildi. İşte zamlı akbil fiyatları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu ulaşıma zam yapılmasına karar verdi. Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş ücreti 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu.

ZAM SONRASI AKBİL ÜCRETLERİ 2024!

İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 17.70'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıktı.

Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1.177 TL'den 1.388 TL'ye yükseldi.

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

2024 yılında öğrenci akbili aylık abonman ücreti 250 TL oldu.

YENİ AKTARMA ÜCRETLERİ

1 aktarma ücreti tam bilet 12,67 lira, öğrenci 3,79 lira, sosyal kart 7,60 lira oldu. 2 aktarma ücreti tam 9,62 lira, öğrenci 3,57 lira, sosyal kart ise 5,81 lira oldu.

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