2024 ZAMLI ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR? Aylık öğrenci akbili kaç TL oldu? İstanbulkart İETT tam, aylık, mavi kart akbil fiyatları...

"Aylık abonman kaç TL oldu?", "Aylık üğrenci akbili ne kadar?" gibi sorular vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla toplu taşıma araçlarına yüzde 18 oranında zam kabul edildi. İşte zamlı akbil fiyatları...