08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 2024 Zamlı öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu? Kilometre Kilometre 2024 öğrenci servis ücret tablosu…

2024 Zamlı öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu? Kilometre Kilometre 2024 öğrenci servis ücret tablosu…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
ABONE OL
2024 Zamlı öğrenci servis ücretleri ne kadar oldu? Kilometre Kilometre 2024 öğrenci servis ücret tablosu…

2024 öğrenci servis ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) gerçekleştirdiği Ocak Ayı Toplantısı’nın ardından İstanbul servis ücretlerine yüzde 28.09 oranında zam yapıldığını açıkladı. İşte 2024 zamlı öğrenci servis ücreti tablosu…

İstanbul'da öğrenci servis ücretlerine zam geldi. İstanbul'da okul servisleri için servisçiler yüzde 60 oranında zam talep ediyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda okullar için yeni servis ücretleri zam oranı belirlendi. İşte 2024 öğrenci servis ücret tablosu…

İSTANBUL ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETİ NE KADAR OLDU? 2024 SERVİS ÜCRET TABLOSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda servis ücretlerine yüzde 28.09 oranında zam yapıldığı açıkladı. Yeni zam tablosuna göre;

0-1 kilometre okul servisi bin 665 lira,

1-3 kilometre bin 783 lira,

3-5 kilometre bin 926 lira,

5-7 kilometre 2 bin 8 lira,

7-9 kilometre 2 bin 117 lira,

9-11 kilometre 2 bin 451 lira,

11-13 kilometre 2 bin 821 lira,

13-15 kilometre 2 bin 965 lira,

15-17 kilometre 3 bin 199 lira,

17-19 kilometre 3 bin 384 lira,

19-21 kilometre 3 bin 600 lira,

21-23 kilometre 3 bin 750 lira,

23-25 kilometre 3 bin 896 lira oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA