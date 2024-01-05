Yeni işsizlik maaşı açıklandı! En düşük 7 bin 940 TL, en yüksek 15 bin 880 TL! İŞKUR / e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlendiğini duyurarak birçok çalışanı sevindirdi. Bu gelişmeyle birlikte işsizlik maaşı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadar, TL oldu 2024? İşte zamlı hesaplama tablosu!
2024 yılında uygulanan yeni asgari ücret zammı, sadece mevcut çalışanları değil, aynı zamanda işsizlere de olumlu bir yansıma yapacak. Asgari ücretlinin işsiz kalması durumunda alacağı ödenek ile işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek. Peki, kimler ne kadar alacak? İşte haberin detayları...
10 AYA VARAN ÖDEME
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor.
NE KADAR OLACAK?
İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor.
Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibarıyla net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 8 bin 1, en yükseği de 16 bin 2 lira olacak.
Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek.
Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak.
Aralık'ta ayrılana en az 5 bin 325 lira ödenirken, en düşük tutar bu ay sonunda ayrılma halinde 5 bin 978, Şubat'ta çıkılırsa 6 bin 632, Mart'ta ayrılma durumunda 7 bin 286, Nisan'da çıkılırsa 7 bin 940 lira olacak.
İşsizlik ödeneğinde 10 bin 650 liradan 15 bin 880 liraya çıkan tavan tutar ise bu aydan itibaren uygulanacak.
HALEN ALANLARA NASIL YANSIYACAK?
Yaşanacak artış, halen işsizlik maaşı alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26 bin 829 liranın üstünde olanlara da yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabiliyordu. Üstünde olanların işsizlik maaşı artacak.
Örneğin; işsiz kalmadan önceki 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin 5 lira olan bir kişi normalde brüt 16 bin 2 lira işsizlik ödeneğine hak kazanıyordu. Fakat işsizlik ödeneği, 2023'ün ikinci yarısındaki tavan brüt 10 bin 731, net 10 bin 650 lira olduğu için bu tutardan bağlandı. Örneğimizdeki kişinin 10 aylık işsizlik ödeneği alma hakkı bulunduğunu ve 5 aylık ödeneğini aldığını varsayalım. Bu kişi kalan 5 aylık işsizlik ödeneğini brüt 16 bin 2 lira üzerinden alacak. Bundan 121,46 lira damga vergisi kesilecek ve kendisine net olarak ayda 15 bin 880 lira 54 kuruş ödenmeye başlanacak.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor.
Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/) adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
ASGARİ ÜCRETLİNİN TAZMİNAT HESABI (TL)
İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ: ARALIK
4 aylık ücret ort.: 13.414,50 TL
İşsizlik maaşı: 5.365,80 TL
Damga vergisi: 40,73 TL
Net ödenen: 5.325,07 TL
İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ: OCAK
4 aylık ücret ort.: 15.061,50 TL
İşsizlik maaşı: 6.024,60 TL
Damga vergisi: 45,73 TL
Net ödenen: 5.978,87 TL
İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ: ŞUBAT
4 aylık ücret ort.: 16.708,50 TL
İşsizlik maaşı: 6.683,40 TL
Damga vergisi: 50,73 TL
Net ödenen: 6.632,67 TL
İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ: MART
4 aylık ücret ort.: 18.355,50 TL
İşsizlik maaşı: 7.342,20 TL
Damga vergisi: 55,73 TL
Net ödenen: 7.286,47 TL
İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ: NİSAN VE SONRASI
4 aylık ücret ort.: 20.002,50 TL
İşsizlik maaşı: 8.001,00 TL
Damga vergisi: 60,73 TL
Net ödenen: 7.940,27 TL
TAVAN İŞSİZLİK MAAŞI NASIL DEĞİŞTİ?
ARALIK
Brüt asgari ücret: 13.414,50 TL
Tavan işsizlik maaşı: 10.731,60 TL
Damga vergisi: 81,45 TL
Ödenen tutar: 10.650,15 TL
OCAK
Brüt asgari ücret: 20.002,50 TL
Tavan işsizlik maaşı: 16.002,00 TL
Damga vergisi: 121,46 TL
Ödenen tutar: 15.880,54 TL
MAAŞA GÖRE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA
4 aylık brüt ücret ortalaması: 20.002,50 TL
İşsizlik maaşı: 8.001,00 TL
Damga vergisi: 60,73 TL
Ödenen tutar: 7.940,27 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 21.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 8.400,00 TL
Damga vergisi: 63,76 TL
Ödenen tutar: 8.336,24 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 22.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 8.800,00 TL
Damga vergisi: 66,79 TL
Ödenen tutar: 8.733,21 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 23.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 9.200,00 TL
Damga vergisi: 69,83 TL
Ödenen tutar: 9.130,17 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 24.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 9.600,00 TL
Damga vergisi: 72,86 TL
Ödenen tutar: 9.527,14 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 25.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 10.000,00 TL
Damga vergisi: 75,90 TL
Ödenen tutar: 9.924,10 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 26.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 10.400,00 TL
Damga vergisi: 78,94 TL
Ödenen tutar: 10.321,06 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 28.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 11.200,00 TL
Damga vergisi: 85,01 TL
Ödenen tutar: 11.114,99 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 29.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 11.600,00 TL
Damga vergisi: 88,04 TL
Ödenen tutar: 11.511,96 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 30.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 12.000,00 TL
Damga vergisi: 91,08 TL
Ödenen tutar: 11.908,92 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 35.000,00 TL
İşsizlik maaşı: 14.000,00 TL
Damga vergisi: 106,26 TL
Ödenen tutar: 13.893,74 TL
4 aylık brüt ücret ortalaması: 40.005,00 TL
İşsizlik maaşı: 16.002,00 TL
Damga vergisi: 121,46 TL
Ödenen tutar: 15.880,54 TL
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