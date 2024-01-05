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5.782 TL'ye yükseldi! Çocuklu ailelere her ay ödenecek! Dilekçeyle başvurmak yetiyor! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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5.782 TL’ye yükseldi! Çocuklu ailelere her ay ödenecek! Dilekçeyle başvurmak yetiyor! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...

2024 yılına girilmesiyle birlikte, memur maaş katsayısındaki artışın etkisiyle sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Yaşlılar, engelliler, hastalar, yakınlarına bakanlar ve aileler için önemli olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı da bu zamlardan etkilenecek. Bu sebeple, yeni Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de belirlendi. Peki, SED ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

2024 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerine yönelik araştırmalar, memur ve memur emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte artışa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından sosyal yardım ödemeleri de yükseldi. Bu kapsamda, SED ödemeleri de memur maaş katsayısındaki artış ile beraber yeniden hesaplandı.

ÖDEMELER GÜNCELLENDİ!

Türkiye'de devlet tarafından düzenli olarak dezavantajlı kesimlere sağlanan maddi destekler, 2024 yılında yeni zam oranlarıyla güncellendi. Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

Devletin, çocukların aileleriyle birlikte bakımını desteklemek amacıyla sağladığı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriyor. İşte, memur maaş kat sayısındaki artışla birlikte yeni SED ödemeleri:

Okul Öncesi İçin Ödeme:

Eski Miktar: 2.421 TL

Yeni Miktar: 3.614 TL

İlköğretimde Okuyan Çocuk İçin Ödeme:

Eski Miktar: 3.632 TL

Yeni Miktar: 5.421 TL

Ortaöğretimde Okuyan Çocuk İçin Ödeme:

Eski Miktar: 3.874 TL

Yeni Miktar: 5.782 TL

Yükseköğrenimde Okuyan Çocuk İçin Ödeme:

Eski Miktar: 4.358 TL

Yeni Miktar: 6.505 TL

Ortaöğrenim Seviyesinde Okula Devam Etmeyenler İçin Ödeme:

Eski Miktar: 2.421 TL

Yeni Miktar: 3.614 TL

Kurum Bakımından Ayrılan Gençler İçin Ödeme:

Eski Miktar: 1.937 TL

Yeni Miktar: 2.891 TL

SED YARDIMI NASIL ALINIR?

Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.

Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru" üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" yapılabilmektedir.

Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.

Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır.

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