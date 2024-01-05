5.782 TL'ye yükseldi! Çocuklu ailelere her ay ödenecek! Dilekçeyle başvurmak yetiyor! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
2024 yılına girilmesiyle birlikte, memur maaş katsayısındaki artışın etkisiyle sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Yaşlılar, engelliler, hastalar, yakınlarına bakanlar ve aileler için önemli olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı da bu zamlardan etkilenecek. Bu sebeple, yeni Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de belirlendi. Peki, SED ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
2024 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerine yönelik araştırmalar, memur ve memur emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte artışa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından sosyal yardım ödemeleri de yükseldi. Bu kapsamda, SED ödemeleri de memur maaş katsayısındaki artış ile beraber yeniden hesaplandı.
ÖDEMELER GÜNCELLENDİ!
Türkiye'de devlet tarafından düzenli olarak dezavantajlı kesimlere sağlanan maddi destekler, 2024 yılında yeni zam oranlarıyla güncellendi. Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.
Devletin, çocukların aileleriyle birlikte bakımını desteklemek amacıyla sağladığı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriyor. İşte, memur maaş kat sayısındaki artışla birlikte yeni SED ödemeleri:
Okul Öncesi İçin Ödeme:
Eski Miktar: 2.421 TL
Yeni Miktar: 3.614 TL
İlköğretimde Okuyan Çocuk İçin Ödeme:
Eski Miktar: 3.632 TL
Yeni Miktar: 5.421 TL
Ortaöğretimde Okuyan Çocuk İçin Ödeme:
Eski Miktar: 3.874 TL
Yeni Miktar: 5.782 TL
Yükseköğrenimde Okuyan Çocuk İçin Ödeme:
Eski Miktar: 4.358 TL
Yeni Miktar: 6.505 TL
Ortaöğrenim Seviyesinde Okula Devam Etmeyenler İçin Ödeme:
Eski Miktar: 2.421 TL
Yeni Miktar: 3.614 TL
Kurum Bakımından Ayrılan Gençler İçin Ödeme:
Eski Miktar: 1.937 TL
Yeni Miktar: 2.891 TL
SED YARDIMI NASIL ALINIR?
Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.
Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru" üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" yapılabilmektedir.
Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.
Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5.782 TL'ye yükseldi! Çocuklu ailelere her ay ödenecek! Dilekçeyle başvurmak yetiyor! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
- Bugün okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak 2024 Van'da okullar tatil mi edildi? Erzurum, Bitlis, Ankara, Bursa! Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
- ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024: egm.gov.tr! EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
- Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zam geldi mi? Ocak 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
- Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87'lik dev transfer
- Balıkesir Altıeylül, Karesi, Ayvalık Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Dünyanın en iyi 100 şehri listesi çıktı! O ilimiz Avrupa'yı geride bıraktı!
- Ayla Algan öldü mü, neden öldü? Usta oyuncu Ayla Algan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Oynadığı dizi ve filmler...
- Ankara Kalecik, Kazan, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Ankara Gölbaşı, Güdül, Haymana Belediye Başkan adayları belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Ankara Çubuk, Elmadağ, Evren Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Ankara Bala, Beypazarı, Çamlıdere Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi