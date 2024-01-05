05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Karadeniz gazında yeni rakam! Kaç evin ihtiyacı karşılanıyor?

Karadeniz gazında yeni rakam! Kaç evin ihtiyacı karşılanıyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
ABONE OL
Karadeniz gazında yeni rakam! Kaç evin ihtiyacı karşılanıyor?

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğal gazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA