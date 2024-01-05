Kıdem tazminatı tavanı ne oldu? Kimler, ne kadar kıdem tazminatı alacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Son zamlarla yeni kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a sordu.

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