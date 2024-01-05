Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zam geldi mi? Ocak 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Ocak ayına girilmesiyle birlikte, milyonlarca hak sahibini ilgilendiren Aile Destek Ödemeleri'nin yatırılacağı tarih merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenlenen bu ödemeler, vatandaşların ekonomik durumlarına destek olmayı hedefliyor. Peki, aile destek yattı mı, ne zaman yatacak 2024? İşte haberin detayları...
Aile Destek Ödemesi'nden yararlanan vatandaşlar, bu destek ödemelerindeki güncellemeleri ve ödeme tarihini öğrenmek üzere harekete geçti. Memur maaş zammı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik gibi birçok ödemeler, yeni yıla girilmesiyle birlikte zamlandı. Peki, aile destek parası ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
AİLE DESTEK YARDIMI ZAMLANDI MI?
2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir zam açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
2024 OCAK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ekim ayı ödemelerinin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
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- Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zam geldi mi? Ocak 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
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