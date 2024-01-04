Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları 2024! Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı netleşti. Bu noktada askeri personel olarak çalışanlar yüzde kaç zam alacaklarını sorguluyor. Peki, 2024 Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...