Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları 2024! Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu?
"Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2024 Ocak zammı ile birçok kesimin maaşları artarken, askeri personel olan jandarma, subay, astsubay ve uzman çavuşlar da bu artışı merakla bekliyor. Asgari ücret sonrası memur, emekli maaşları ve sosyal yardım ödemelerinin artacağı bu dönemde, askeri personel için yapılan zam oranları araştırılmaya başlandı. İşte haberin detayları...
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı netleşti. Bu noktada askeri personel olarak çalışanlar yüzde kaç zam alacaklarını sorguluyor. Peki, 2024 Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
İŞTE ARALIK ENFLASYONU
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu.TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 2,93 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı.
Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 31,5 oranında enflasyon farkına hak kazandı.
Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.
ZAMLI ASKERİ PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2024?
Jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş maaşları henüz açıklanmadı. Maaşlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 32.451 TL
Zamlı maaş: 49.867 TL
Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 22.938 TL
Zamlı maaş: 34.235 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538 TL
Zamlı maaş: 44.085 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654 TL
Zamlı maaş: 39.781 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626 TL
Zamlı maaş: 48.920 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525 TL
Zamlı maaş: 44.292 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959 TL
Zamlı maaş: 82.026 TL
Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 26.440 TL
Zamlı maaş: 40.179 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122 TL
Zamlı maaş: 50.869 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 23.538 TL
Zamlı maaş: 35.490 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124 TL
Zamlı maaş: 72.422 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763 TL
Zamlı maaş: 48.003 TL
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620 TL
Zamlı maaş: 41.582 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562 TL
Zamlı maaş: 47.823 TL
Not: Eş ve çocuk yardımı dahil.
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