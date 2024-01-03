Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...

2024 Ocak ayı, mühendisler ve teknisyenler (lise mezunları) için merakla beklenen bir dönem olarak öne çıkıyor. TÜİK tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Peki 2024 Ocak zammı ile mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...

2024 Mühendis, Teknisyen Maaşları