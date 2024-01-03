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Haberler Ekonomi Haberleri Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...

Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen Lise maaşları ne kadar oldu, yüzde % kaç arttı? İşte A’dan Z’ye yeni aylıklar...

Mühendis zamlı 2024 Ocak maaşları arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. 2024 Ocak ayına dair maaş beklentileri, özellikle mühendisler arasında yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda, memur maaş zammının 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına göre şekilleneceği biliniyor. 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde mühendislerin de dahil olduğu memur ve emeklilerin Ocak ayındaki yüzde 15 zam alacakları kesinleşmişti. Peki 2024 Ocak zammı ile mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar artacak?

2024 Ocak ayı, mühendisler ve teknisyenler (lise mezunları) için merakla beklenen bir dönem olarak öne çıkıyor. TÜİK tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Peki 2024 Ocak zammı ile mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...

2024 Mühendis, Teknisyen Maaşları

Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 10.00'da açıklanacak. Oranların netleşmesiyle birlikte zamlı mühendis ve teknisyen maaşları ahaber.com.tr'de olacak.

Zam Oranlarına Göre Kim Ne Kadar Alacak?

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84



Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 49.46 zamlı maaş: 15.891,33
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 15.927,49
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 15.985,96

Enflasyon Rakamları ve Zammın Belirlenmesi

2024 yılına girmeden önce memur ve emekli maaşları, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla şekillenecek. Bu süreçte, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını 3 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun Açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, memur ve memur emeklilerine yönelik yüzde 50'ye yakın bir zam beklentisi olduğunu dile getirdi. Kasım ayı enflasyon verilerine göre, temmuzdan kasıma kadar olan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Bu veri, 2024 yılındaki zam hesaplamalarında temel bir faktör olarak öne çıkıyor.

Orta Vadeli Program ve Refah Payı İhtimali

Orta Vadeli Program'da öngörülen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Ancak, kasım sonu itibarıyla enflasyon yüzde 61,98'e geriledi. Bu durum, refah payının da zam oranlarına eklenme ihtimalini gündeme getiriyor.

Netlik Kazanacak Tarih

Memur ve emeklilerin 2024 yılındaki maaşları, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları ve yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin ardından netlik kazanacak. Bu süreç, milyonlarca kişinin mali durumunu etkileyerek ekonomik planlamalarını şekillendirecek.

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