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Haberler Ekonomi Haberleri 7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak %37,57 zamlı maaş hesabı...

7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak %37,57 zamlı maaş hesabı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak %37,57 zamlı maaş hesabı...

"7.500,7.600,7.700, 7.800,7.900, 8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2024 emekli maaş zammı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, emeklilere yapılacak olan zam oranları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? İşte 2024 Ocak zamlı maaş hesabı!

Emekli maaş zammı belli oldu! TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Peki, 7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu.

YENİ MAAŞLAR NE OLDU

Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 22 bin 17 lirayken, ortaya çıkan bu oranla 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ortaya çıkan oranla 9 bin 877 lira 6 kuruştan 14 bin 741 liraya çıktı.

7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon zammı şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03

Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17

Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31

Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88

Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02

Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59

Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16

Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73

İşte yeni maaşlar İŞTE YENİ MAAŞLAR

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