7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak %37,57 zamlı maaş hesabı...

ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu.

YENİ MAAŞLAR NE OLDU



Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 22 bin 17 lirayken, ortaya çıkan bu oranla 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ortaya çıkan oranla 9 bin 877 lira 6 kuruştan 14 bin 741 liraya çıktı.