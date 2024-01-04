Torba Yasa 2024 son durum: 3600 ek gösterge, 7200 Bağkur erken emeklilik, taşeron işçiye kadro... 2. Torba Yasa içeriği ve maddeleri şekillendi!
"2. Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekonomi ve yargı alanında önemli değişiklikleri içeren Torba Yasa ile ilgili çalışmalar sürüyor. 86 maddelik 2. Torba Yasa'nın ilk 42 maddesi Meclis'te kabul edilmişti. İşte, 2. Torba Yasa maddeleri son durum...
Torba Yasa içeriği ve maddeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Torba Yasa'nın ilk 42 maddesi, Meclis komisyonunda yapılan görüşmelerde onay aldı. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
2. TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK 2024?
Ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi.
Yapılacak görüşmelerin ardından Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ
Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma uzun süredir gündemde yer alıyor.
Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak.
Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.
BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?
Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."
MEMURLARA EK GÖSTERGE
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.
EV KADINLARINA AYLIK DESTEK
Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.
Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.
100 BİN İŞÇİYE KADRO
Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasıyla hayata geçirilecek.
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