2024’te de hız kesmeyecek! Dev holdinglerden yatırım mesajı





YATIRIMA DEVAM

Yılın üçüncü çeyreğinden sonra enflasyonun düşüş trendine girmesini beklediğini ifade eden Konukoğlu, "Enflasyonun başını öne eğmesiyle işler de rayına girmeye başlayacaktır. Asgari ücret de açıklandı. Herkes hesabını-kitabını buna göre yapacak ve piyasa yavaş yavaş toparlanacaktır" diye konuştu. Bu yıl yapacakları yenileme yatırımlarının 200 milyon doları bulacağını, bunun üstüne de çıkabileceklerini anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu: "İş insanlarının yatırıma ara vermesi söz konusu olmaz. Sanayici en büyük gücünü üretmekten alır. Biz de yatırımlarımızı daha da artırmak için çaba gösteriyoruz."