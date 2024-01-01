KKTC'de geri sayım başladı! 'Yavru vatan'ın sorununu bitirecek proje
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı. Yavru vatan KKTC'de yaşanan elektrik kesintileri sorununu ortadan kaldıracak proje ile ülkenin ekonomik gelişmesi de hızlanacak.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır" ifadeleriyle müjdelediği projenin fizibilite çalışmalarında sona yaklaşıldı.
FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI
Fizibilite çalışmalarının birkaç ay içinde tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçilecek. KKTC'de elektrik kesintileri sorununu ortadan kaldıracak projeyle yalnızca Türkiye'den KKTC'ye elektrik gitmeyecek, KKTC'den de Türkiye ve Avrupa'ya elektrik akımı sağlanabilecek. Projenin koordinasyonunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC ziyaretinde "Nasıl ki geçmişte denizin altından borularla su getirdiysek denizin altından yine kablolarla Türkiye'deki elektrik sistemine KKTC'yi entegre edeceğiz" sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını ifade etti
Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin(GKRY) talep etmesi halinde, diğer alternatiflere göre daha az maliyet üretecek bu projeden faydalanabileceğini ifade ediyor.
TEKNİK AÇIDAN KATKI SUNACAK
Büyük bölümü fosil yakıta dayalı olmak üzere halihazırda 400 megavat civarında toplam kurulu güce sahip olan KKTC'nin, ada ülkesi olması nedeniyle diğer şebekelerle bağlantısı bulunmuyor. Projenin hayata geçmesiyle KKTC'de elektrik kalitesi üst düzeye taşınacak. Proje, frekans sağlığı, arz güvenliği ve diğer birçok teknik açıdan sisteme katkı sunacak. Kablo sistemi ile KKTC'ye gidecek elektrik, ülkenin ekonomik gelişmesini de hızlandıracak.
YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ ADIMLAR
Öte yandan KKTC'de başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji konusunda da önemli gelişmeler olacak. Kabloyla elektrik nakli projesiyle sisteme eklenebilecek yenilenebilir enerji miktarının da artacağı değerlendiriliyor.
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