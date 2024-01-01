KKTC’de geri sayım başladı! ’Yavru vatan’ın sorununu bitirecek proje

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI

Fizibilite çalışmalarının birkaç ay içinde tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçilecek. KKTC'de elektrik kesintileri sorununu ortadan kaldıracak projeyle yalnızca Türkiye'den KKTC'ye elektrik gitmeyecek, KKTC'den de Türkiye ve Avrupa'ya elektrik akımı sağlanabilecek. Projenin koordinasyonunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC ziyaretinde "Nasıl ki geçmişte denizin altından borularla su getirdiysek denizin altından yine kablolarla Türkiye'deki elektrik sistemine KKTC'yi entegre edeceğiz" sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını ifade etti

Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin(GKRY) talep etmesi halinde, diğer alternatiflere göre daha az maliyet üretecek bu projeden faydalanabileceğini ifade ediyor.