Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Zamlı öğretmen ve uzman öğretmen maaşları henüz açıklanmadı.

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen maaşı 26 bin 654 olarak belirlenmişti.

Beklentiler gerçekleştiği takdirde yüzde 49,46 zam oranına ulaşacak öğretmenlerin maaşında 39 binin üzerinde bir rakam görülmesi bekleniyor.

Memur maaş zammı belirlenirken Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı toplanan aylık enflasyondan çıkarılacak ve ortaya çıkan rakama Ocak-Temmuz arası için belirlenen yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı eklenecek.