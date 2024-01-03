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Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?

"Öğretmen maaşları ne kadar oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamları, 2024 yılı Ocak ayından itibaren öğretmen maaşlarını belirleyecek. Memur maaş zammının belli olmasıyla birlikte, öğretmenler de zamlı maaşlarını öğrenecekler. Peki uzman öğretmen maaşları ne kadar, yüz kaç zam geldi? İşte haberin detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin maaşları, unvanlarına ve kariyer basamaklarına göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle Öğretmenlik kariyer basamakları sınavlarına katılarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını elde eden öğretmenler, maaşlarında belirli oranda artışa hak kazanıyor. Peki, öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2024?

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

Geride kalan 5 aylık sürede Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon açıklandı.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Zamlı öğretmen ve uzman öğretmen maaşları henüz açıklanmadı.

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen maaşı 26 bin 654 olarak belirlenmişti.

Beklentiler gerçekleştiği takdirde yüzde 49,46 zam oranına ulaşacak öğretmenlerin maaşında 39 binin üzerinde bir rakam görülmesi bekleniyor.

Memur maaş zammı belirlenirken Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı toplanan aylık enflasyondan çıkarılacak ve ortaya çıkan rakama Ocak-Temmuz arası için belirlenen yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı eklenecek.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Kademelere göre değişiklik gösteren öğretmen maaşları aynı zamanda unvanla birlikte de değişiklik gösterecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ile yükselen uzman öğretmenler temmuz zammıyla 29 bin 525 TL maaş almaya başlamıştı.

Yeni rakam belli olmadı ancak beklentilerin gerçekleşmesi halinde bu rakamın da 44 bin üzerine çıkması bekleniyor.

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Öğretmen maaşları enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Kıdeme göre artış değişiklik gösteriyor. Hesaplar 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı için yapılıyor.

Öte yandan Kariyer Basamakları Sınavı ile unvan alan başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları da değişiklik gösteriyor.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaş ödemeleri her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor. Zam oranlarının belli olmasıyla beraber memurlar ile öğretmenlerde Ocak ayının 15'inde zamlı maaşlarını alabilecek.

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