Sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır! Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın açılış tarihi belli oldu

"YAŞANABİLECEK OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI ÖNLEM ALINDI"

Sürücüsüz araçlar için yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Uraloğlu, "Araçlarımızın tüm hareketi, kapılarının açılıp kapanması, herhangi bir personel olmaksızın tamamen otomatik olacak. Araçlar bütün bir işletme boyunca kontrol merkezi ile kendi bilgilerini paylaşarak anlık olarak takip edilmesini de sağlayacak." dedi.

Metro setlerinde, sesli ve görsel yolcu bilgilendirme ve engelli yolcular için güvenli alanların da olduğu bilgisini veren Uraloğlu, işitme engelli vatandaşlar için de ekranlar bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, kamu ve özel sektör bazında raylı sistem araçları ihtiyacının belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda 2035'e kadar Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirlediklerine dikkati çekerek, verimli bir işletmecilik için ihtiyaç duyulan kaynağın 22,6 milyar avro olduğunu bildirdi.