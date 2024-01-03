1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?

KÖK MAAŞA UYGULANACAK

Yapılacak enflasyon zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Bazı emeklilere aylığı 7 bin 500 liranın altında olmasına karşın 7 bin 500 lira ödeniyor. Enflasyon zammı bu 7 bin 500 liraya değil, emeklinin gerçek aylığına yani kök aylığına eklenecek.