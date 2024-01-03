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1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?

"1999 öncesi 2000 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu veriler sonrası emekli ve memur maaşı zam oranı da belli oldu. Bu kapsamda, 1999 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası emekli maaşları da merak konusu haline geldi. İşte haberin ayrıntıları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda, emeklilerin taban aylıklarına yapılacak zam oranları netlik kazandı. Bu noktada vatandaşlar, "1999 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Bugün açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

KÖK MAAŞA UYGULANACAK

Yapılacak enflasyon zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Bazı emeklilere aylığı 7 bin 500 liranın altında olmasına karşın 7 bin 500 lira ödeniyor. Enflasyon zammı bu 7 bin 500 liraya değil, emeklinin gerçek aylığına yani kök aylığına eklenecek.

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Emeklilere yapılacak artış enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Bir iyileştirme de gündemde. Bu ek iyileştirme için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor.

DÜZENLEME YAPILACAK

İyileştirme yasal düzenlemeyle yapılacağından, bir kanun teklifi hazırlanarak Meclis'e sevk edilecek. TBMM, 2024 yılı bütçesi ile çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de içinde olduğu torba yasayı kabul edip 16 Ocak'a kadar tatile girmişti. Meclis'in açılmasıyla düzenlemenin hızla yasalaştırılması, emeklilerin bu artıştan Ocak ayı içinde yararlanması planlanıyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler zamlı maaşlarını ayın 17'sinden itibaren alacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı aylıklarını cebine koyacak.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon zammı şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03

Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17

Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31

Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88

Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02

Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59

Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16

Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73

Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30

Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09

Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87

Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44

Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01

Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58

Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15

Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72

Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29

Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86

Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43

Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00

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