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Benzin ve motorin fiyatlarına zam: ÖTV artışı sonrası fiyatlar değişiyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Benzin ve motorin fiyatlarına zam: ÖTV artışı sonrası fiyatlar değişiyor...

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilirken akaryakıt ÖTV'sine yüzde 25,6 zam gelecek. Buna göre benzinde 2,30 TL, motorinde ise 2,17 TL'lik bir artış bekleniyor. İşte detaylar...

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak. Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti.



Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7,76 liraya çıktı.



AKARYAKITTA İLK KEZ ÖTV ARTIŞI

Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı.

95 oktan benzinden alınan ÖTV tutarı litrede 7,52 liradan 9,45 liraya çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı. Motorinden litre başı alınan ÖTV tutarı 7,05 liradan 8,86 liraya yükseldi.

BENZİNE 2,30 TL MOTORİNE 2,17 TL ZAM

Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzine 2,30 TL, motorine 2,17 TL'lik zam gelecek.

FİYATLAR NE KADAR?

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,55 TL, Ankara'da 35,18 TL, İzmir'de 35,37 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,16 TL, Ankara'da 37,74 TL, İzmir'de 37,99 TL seviyesinde bulunuyor.

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