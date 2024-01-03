Benzin ve motorin fiyatlarına zam: ÖTV artışı sonrası fiyatlar değişiyor...





AKARYAKITTA İLK KEZ ÖTV ARTIŞI



Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı.