2024 Ocak zammı ile GENEL MÜDÜR MAAŞLARI ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı kaç TL oldu?
"Genel müdür maaşları ne kadar oldu 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yeni yılla birlikte, ülkemizde görev yapan memurların maaşlarına yapılacak zam oranları belirlendi. Bu kapsamda, öğretmenlerden polislere, hemşirelerden doktorlara kadar farklı branşlarda görev yapan memurların 2024 yılındaki maaşları merak konusu oldu. Peki, Genel müdür 1/4 zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
Yeni yılla birlikte, ülkemizde milyonlarca emekli ve memura yapılacak zam oranları merak konusu oluyor. Vatandaşlar, en düşük genel müdür maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte meslek meslek maaş hesaplamarı...
2023 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK resmi internet sitesinden yayımlanması bekleniyor.
2024 OCAK ZAMLI GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor.
Genel müdür maaşı şu anda 53.560 TL. Yapılan hesaplamalara göre, genel müdürün yeni maaşının 80.340 TL olması bekleniyor.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti tahmini 65,39 olarak güncellenirken Aralık ayı için beklenilen enflasyon aylık 3,26 olması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon verisi % 38 olacak.
Bu doğrultuda memur ve memur emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı toplu sözleşme % 15 eklenerek oran ortaya çıkacak. Yukarıda yer alan tahminlerin doğru çıkması halinde bu oran ise % 50 seviyesinde olacak.
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- 2024 Ocak zammı ile GENEL MÜDÜR MAAŞLARI ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı kaç TL oldu?
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