2024 Ocak zammı ile GENEL MÜDÜR MAAŞLARI ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı kaç TL oldu?

2024 OCAK ZAMLI GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor.

Genel müdür maaşı şu anda 53.560 TL. Yapılan hesaplamalara göre, genel müdürün yeni maaşının 80.340 TL olması bekleniyor.