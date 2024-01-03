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Polis maaşları ne kadar oldu 2024? Zamlı polis memuru 8/1, başkomiser 3/1 maaşları kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Polis maaşları ne kadar oldu 2024? Zamlı polis memuru 8/1, başkomiser 3/1 maaşları kaç TL oldu?

"Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları, memur maaş zammının temelini oluşturacak. Peki, 2024 Ocak zamlı polis memuru, başkomiser maaşları ne kadar? İşte haberin detayları...

2024 yılı memur maaşları, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Memur maaş zammı oranlarının belirlenmesiyle birlikte, düz memur, öğretmen, başkomiser, polis memuru, araştırma görevlisi gibi birçok kamu çalışanının yeni maaşları da belli olacak. Peki, polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2024?

ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları, 2024 Ocak zammını belirleyecek. Bu veri ile birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Özellikle memur maaş zammı oranlarının netleşmesi, polis, başkomiser, emniyet müdürü gibi güvenlik güçleri mensuplarının maaşlarını da kesinleştirecek.

Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım enflasyon rakamları şu şekilde:

-Temmuz ayı enflasyonu 9,49,

-Ağustos ayı enflasyonu 0,09

- Eylül ayı enflasyonu 4,75

- Ekim ayı enflasyonu 3,43

-Kasım ayı enflasyonu 3,28

ZAMLI POLİS, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2024?

Daha önce hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memurlara yapılacak zam oranını %50 oranında olabileceğini paylaşmıştı.

%50 zamma göre 8/1 derecesinde görev yapan polis memurunun maaşı 29 bin 525 liradan 44.287 liraya yükselecek.

3/1 kıdeminde görev yapan başkomiser maaşı ise mevcut olarak 32 bin 626 lira olarak ödeniyor. %50 zam yapılması durumunda başkomiser maaşı 48.939 lira olacak.

ZAMLI POLİS MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Memurlar maaşlarını ay ortasında alıyor. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları ile beraber memurların alacağı zam oranları belli olacak. Zamlı maaş Ocak ayının 15'inde yatırılacak.

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