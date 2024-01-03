Polis maaşları ne kadar oldu 2024? Zamlı polis memuru 8/1, başkomiser 3/1 maaşları kaç TL oldu?

ZAMLI POLİS, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2024?

Daha önce hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memurlara yapılacak zam oranını %50 oranında olabileceğini paylaşmıştı.

%50 zamma göre 8/1 derecesinde görev yapan polis memurunun maaşı 29 bin 525 liradan 44.287 liraya yükselecek.

3/1 kıdeminde görev yapan başkomiser maaşı ise mevcut olarak 32 bin 626 lira olarak ödeniyor. %50 zam yapılması durumunda başkomiser maaşı 48.939 lira olacak.