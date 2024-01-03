3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
"Memurlar ek zam alacak mı son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı, TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan, 2. Torba Yasa ile birlikte 3600 ek gösterge hakkında detaylar da merak konusu oluyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak 2024? İşte haberin ayrıntıları...
2024 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediyor. Torba yasa görüşmelerinde onaylanan 42 madde sonrası, kalan maddelerin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin müjdeli haberi verdi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte haberin detayları...
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.
Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin torba yasada yer alacağı ön görülüyor.
MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlanmasının 2.torba yasa maddelerinin görüşülmesi ve teklifin yürürlüğe girmesi bekleniyor.
BAKAN IŞIKHAN: "EN YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.
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