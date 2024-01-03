3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.

Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.