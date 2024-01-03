Memur maaş zammı netleşti! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı son dakika! İşte meslek meslek 2024 yeni memur maaşları: Öğretmen, hemşire, doktor...

YENİ MAAŞLAR NE OLDU



Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 22 bin 17 lirayken, ortaya çıkan bu oranla 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ortaya çıkan oranla 9 bin 877 lira 6 kuruştan 14 bin 741 liraya çıktı.



Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak.

EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK



Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödeniyor. Ocak artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek. Ödeme tarihi ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.