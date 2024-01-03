Memur maaş zammı netleşti! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı son dakika! İşte meslek meslek 2024 yeni memur maaşları: Öğretmen, hemşire, doktor...
"Emekli, memur, memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği Ocak zammı belli oldu. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 15 artış ve 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin Ocak ayı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bu açıklama, emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarını belirleyen 6 aylık enflasyon farkını da netleştirecek. İşte meslek meslek maaş hesaplamaları...
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacak.
Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.
YENİ MAAŞLAR NE OLDU
Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 22 bin 17 lirayken, ortaya çıkan bu oranla 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ortaya çıkan oranla 9 bin 877 lira 6 kuruştan 14 bin 741 liraya çıktı.
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak.
EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK
Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödeniyor. Ocak artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek. Ödeme tarihi ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
MEMUR MAAŞLARI HESAPLANDI!
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.433,12
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 34.234,97
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.085,47
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.781,10
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.694,31
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.066,06
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 82.026,31
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.461,70
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 49.434,59
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 35.130,47
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 71.825,07
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.406,28
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 41.222,85
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.106,29
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 53.597,54
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.437,25
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.003,28
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 31.150,34
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.669,21
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.290,49
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.869,01
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 38.665,08
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 42.312,38
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
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