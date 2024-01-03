8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Memur ve emekli maaşı zammı netleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla açığa çıktı. Bu verilere göre en düşük memur ve emekli maaşında yaşanacak artış, merakla bekleniyor. Peki 8.100, 8.200, 8.400, 8.500, 9.000 TL alanlara yüzde kaç zam geldi?
Memur ve emekli maaşı zammı TÜİK tarafından açıklandı. Milyonlarca memur ve emekli, 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle maaşlarındaki artışı netlik kazandı. Bu süreçte, 8.100 TL, 8.200 TL, 8.400 TL, 8.500 TL, 9.000 TL gibi farklı maaş alan vatandaşlar, yüzde kaç zam alacaklarına dair öngörülerde bulunuyor. İşte detayları..
2024 OCAK EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU MU?
Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.
2024 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
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