8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve emekli maaşı zammı TÜİK tarafından açıklandı. Milyonlarca memur ve emekli, 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle maaşlarındaki artışı netlik kazandı. Bu süreçte, 8.100 TL, 8.200 TL, 8.400 TL, 8.500 TL, 9.000 TL gibi farklı maaş alan vatandaşlar, yüzde kaç zam alacaklarına dair öngörülerde bulunuyor. İşte detayları..

2024 OCAK EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU MU?