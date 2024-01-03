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2024 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu! Rakam 180 bini aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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2024 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu! Rakam 180 bini aştı

Son dakika haberi... Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.

Vatani görevini yapmamış milyonlarca gencin gözü kulağı belirlenecek yeni bedelli askerlik ücretindeydi. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Bu doğrultuda memur aylık maaş katsayısının artmasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de değişti.

122 BİN LİRADAN 182 BİN TL'YE YÜKSELDİ
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

6 AYDA BİR YENİLENİYOR

Öte yandan bedelli askerlik ücreti, memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile beraber değişiyor.

Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlanıyor.

Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor.

Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.

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