Ocak ayı asgari ücret artışı ile kapıcı maaşları kaç TL oldu? Zamlı 2024 apartman görevlisi maaşları ne kadar?

Asgari ücretin 2024 yılındaki artışı, apartman görevlilerinin maaşlarını da yakından etkileyecek. Ekonomi gündeminin önemli bir unsuru olan asgari ücret zammı, apartman görevlilerini de doğrudan ilgilendiriyor. Binlerce apartman görevlisi, Ocak ayında uygulanacak yeni asgari ücretin kendilerine olan etkisini öğrenmek ve maaşlarını planlamak adına araştırmalara başladı. İşte güncel detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.

Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.

Hesaplamalar netleştiğinde haberimize eklenecektir.