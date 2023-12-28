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Ocak ayı asgari ücret artışı ile kapıcı maaşları kaç TL oldu? Zamlı 2024 apartman görevlisi maaşları ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Ocak ayı asgari ücret artışı ile kapıcı maaşları kaç TL oldu? Zamlı 2024 apartman görevlisi maaşları ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini 2024 yılı asgari ücret zammını müzakere etmek üzere Beştepe'ye davet etti. Bugün saat 16.30'da başlayacak olan kritik toplantı, Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Toplantının ardından, 2024 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret miktarı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki 2024 apartman görevlisi maaşları ne kadar? Ocak ayı asgari ücret artışı ile kapıcı maaşları kaç TL oldu?

Asgari ücretin 2024 yılındaki artışı, apartman görevlilerinin maaşlarını da yakından etkileyecek. Ekonomi gündeminin önemli bir unsuru olan asgari ücret zammı, apartman görevlilerini de doğrudan ilgilendiriyor. Binlerce apartman görevlisi, Ocak ayında uygulanacak yeni asgari ücretin kendilerine olan etkisini öğrenmek ve maaşlarını planlamak adına araştırmalara başladı. İşte güncel detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.

Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.

Hesaplamalar netleştiğinde haberimize eklenecektir.

2023 Yılında Asgari Ücretin Yansımaları

2023'ün ikinci yarısında asgari ücret, 11 bin 402 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Bu artış, apartman görevlisi ve kapıcı maaşlarında da gözle görülür bir güncelleme getirmişti. Sektör temsilcileri, bu rakamın 2023 yılı için sektördeki standart maaşı temsil ettiğini belirtiyorlar.

2024 Zammı Beklentileri ve Etkileri

Asgari ücretin yeni oranının belirlenmesi süreci, çalışanlar ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin ekonomik ve sosyal yapı üzerindeki etkileri, şimdiden tartışılmaya başlandı. Beştepe'deki kritik toplantı sonucunda belirlenecek yeni rakam, sektördeki maaş politikalarını da doğrudan etkileyecek.

Diğer Ödemeler Üzerindeki Etkisi

Asgari ücret artışı sadece apartman görevlisi ve kapıcı maaşlarını değil, aynı zamanda yaşlılık maaşı, engelli maaşı, işsizlik maaşı gibi çeşitli sosyal ödemeleri de etkileyecek. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, doğum ve askerlik borçlanmaları, stajyer maaşları gibi kalemler de asgari ücretin artış oranına bağlı olarak değişiklik gösterecek.

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