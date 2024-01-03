03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Devlet tarım sektörünün yanında! 2023'te 4 milyar 708 milyonluk dev destek...

Devlet tarım sektörünün yanında! 2023'te 4 milyar 708 milyonluk dev destek...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
ABONE OL
Devlet tarım sektörünün yanında! 2023’te 4 milyar 708 milyonluk dev destek...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda "2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık. Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA