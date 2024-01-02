Aralık ayı enflasyon 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE -TÜFE ile 6 aylık enflasyon farkı...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Her yıl olduğu gibi 2023 yılının sonunda, memur ve emekli zam oranları için heyecan dorukta. Bu zam oranları, 6 aylık enflasyon verileri üzerinden belirleniyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları, hem memur maaşlarını hem de emekli aylıklarını etkileyecek.