Aralık ayı enflasyon 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE -TÜFE ile 6 aylık enflasyon farkı...
2023 Aralık ayına ait enflasyon oranları merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ayın başında düzenlediği enflasyon oranları, memur ve emekli zammı, kira zammı gibi artış oranlarını belirlemede referans oluşturuyor. Peki, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Türkiye ekonomisinin önemli göstergelerinden biri olan Aralık ayı enflasyon oranları, merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında düzenlediği enflasyon açıklamaları ile ekonomik gelişmeleri değerlendiren, memur ve emekli zammı, kira zammı gibi artış oranlarını belirleyen kritik verileri paylaşıyor. İşte Aralık ayı enflasyon beklentisi...
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayına ait enflasyon oranları 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK'in resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.
UZMANLARIN TAHMİNİ NE YÖNDE?
Piyasa uzmanlarına göre, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 3,1 civarında artış bekleniyor. Yıllık bazda enflasyonun yüzde 65'i aşacağı öngörülüyor.
AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
ARALIK TAHMİNLERİ YÜZDE 3,1 CİVARINDA
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.
Reuters'ın dokuz katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette de aralık ayı için yüzde TÜFE'de 3,1 artış göngörüldü. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2,5 ila yüzde 3,6 bandında yer aldı.
Ankete göre, 2023'ün tamamında enflasyonun yüzde 65,1 olması bekleniyor. Yıllık enflasoyn tahminleri yüzde 64,1 ila yüzde 65,8 arasında değişiyor.
2024 SONU TAHMİNİ YÜZDE 42,39
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,39 oldu.
TÜFE kasım ayında yüzde 3,28 artış göstermişti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Her yıl olduğu gibi 2023 yılının sonunda, memur ve emekli zam oranları için heyecan dorukta. Bu zam oranları, 6 aylık enflasyon verileri üzerinden belirleniyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları, hem memur maaşlarını hem de emekli aylıklarını etkileyecek.
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