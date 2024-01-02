Dev holdinglerden yatırım ve üretimden taviz yok

YATIRIMA DEVAM

Yılın üçüncü çeyreğinden sonra enflasyonun düşüş trendine girmesini beklediğini ifade eden Konukoğlu, "Enflasyonun başını öne eğmesiyle işler de rayına girmeye başlayacaktır. Asgari ücret de açıklandı. Herkes hesabını-kitabını buna göre yapacak ve piyasa yavaş yavaş toparlanacaktır" diye konuştu. Bu yıl yapacakları yenileme yatırımlarının 200 milyon doları bulacağını, bunun üstüne de çıkabileceklerini anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu: "İş insanlarının yatırıma ara vermesi söz konusu olmaz. Sanayici en büyük gücünü üretmekten alır. Biz de yatırımlarımızı daha da artırmak için çaba gösteriyoruz."

2024'te umutlu olduklarını söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yıllardır iş dünyasının içinde bulunan biri olarak yaşanan sıkıntıların telafisinin mümkün olacağına inancının tam olduğunu dile getirdi. Kibar, şöyle konuştu: "Uygulanmakta olan ekonomik programın olumlu etkilerini birinci çeyrek itibarıyla görmeye başlayacağımıza inanıyorum. Elbette küresel ekonomilerde de zorluklar var. Bunların bize kaçınılmaz olarak yansıması olacaktır. Ama biz ara vermeden yatırımlara devam edeceğiz. Enerji yatırımları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ambalaj sektöründe ise yatırımlarımız sürüyor. Bekleyelim-görelim diye bir düşüncemiz yok."