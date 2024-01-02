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Havacılıkta 2023 yılı raporu! Bakan Uraloğlu güzel gelişmeyi açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Havacılıkta 2023 yılı raporu! Bakan Uraloğlu güzel gelişmeyi açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, son 21 yılda özellikle havacılık alanında önemli gelişmeler katettiğini söyleyerek, "26 olan havalimanı sayımızı 57'ye, yurt dışı uçuş noktamızı 60'tan 343'e çıkardık. 2023, pandemiden sonra 'toparlanma yılı' oldu. Yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023'ü kapatmış olduk" dedi.

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