Sigara zammı geldi mi son dakika? En ucuz sigara ne kadar, kaç lira oldu? 1 Ocak 2024 güncel fiyat listesi!
"Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Yürürlüğe giren düzenleme, sigara fiyatlarına zam getirirken, vergi dağılımında da değişikliklere neden oldu. İşte, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak sigara fiyatları...
"Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Yürürlüğe giren düzenleme, sigara fiyatlarına zam getirirken, vergi dağılımında da değişikliklere neden oldu. İşte, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak sigara fiyatları...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ SON DAKİKA?
Cumhurbaşkanı Kararı ile 28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni sigara vergisi düzenlemeleri, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Maktu vergi paket başına 1,1043 TL'den, 4,8058 TL'ye çıkarıldı.
Asgari maktu vergi ise 22,228 TL'den, 28,498 TL'ye yükseltildi.
Nispi vergi oranı ise yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü.
Bu değişikliklerle birlikte, 2024 yılı Ocak ayında sigara ÖTV'sinde otomatik enflasyon artışı uygulanmayacak.
1 Ocak 2024 itibarıyla bir sigara grubuna zam uygulandı. Buna göre, en ucuz sigara 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 60 lira oldu.
SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI
Anne Karnında Başlayan Zararlar: Sigara içen annelerin bebekleri anne karnında sigaraya maruz kaldıkları için zeka geriliği riski taşıyabilir.
Solunum Sistemi Hastalıkları: Sigara, zatürre, bronşit ve astım gibi solunum sistemi hastalıklarına sebep olabilir.
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı): Sigara, KOAH'ın başlıca nedenlerinden biridir. Akciğer fonksiyonlarını bozar.
Akciğer Kanseri: Sigara kullanımı, en sık görülen akciğer kanseri nedenidir.
Kalp ve Damar Hastalıkları: Sigara, kalp ve damar hastalıklarının riskini artırabilir. Damar tıkanıklığı bu hastalıklar arasında öne çıkar.
Çeşitli Kanser Türleri: Cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri gibi birçok kanser türüne neden olabilir.
Sindirim Sistemi Hastalıkları: Sigara kullanımı sindirim sistemi hastalıklarına yol açabilir.
Oral Sağlık Sorunları: Diş sararmaları, diş eti hastalıkları, çürükler, diş kaybı ve ağız kokusu gibi oral sağlık sorunlarına sebep olabilir.
Cilt ve Tırnak Sorunları: Soluk, pürüzlü cilt görünümü, tırnaklarda güçsüzlük ve sararmalara neden olabilir.
Kötü Koku: Sigara içen bireyler kötü koku oluşturabilir, bu da sosyal ilişkileri etkileyebilir.
İştah Azalması: Sigara içenlerin iştahı azalabilir, bu da vücut ağırlıklarının azalmasına neden olabilir.
Damar Tıkanıklığı ve Uzuv Kaybı: Damar tıkanıklığı, tedavi edilmezse uzuv kaybına yol açabilir.
Beyin Hücrelerinin Ölümü: Sigara, beyin hücrelerinin ölümüne neden olarak unutkanlık, demans ve Alzheimer gibi hafıza problemlerine sebep olabilir.
Koku Alma Duyusunun Azalması: Sigara, koku alma duyusunu azaltabilir.
Erken Menopoz ve Kısırlık: Sigara içmek, erken menopoza ve kısırlığa neden olabilir.
Göz Problemleri: Sigara kullanımı göz hastalıklarına ve hatta körlüğe sebep olabilir.
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