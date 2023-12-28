SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplandı! TÜİK Aralık enflasyonu öncesi tahmin geldi! Refah payı ile en düşük 7500 TL alanlar...

GERİYE TEK VERİ KALDI!

Memurların ve emeklilerin enflasyona bağlı artışları için hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyon hem de anket ve araştırmalar ipuçları veriyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu.

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 33.66, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 45 (toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı) oluştu. Kesin oranlar için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.