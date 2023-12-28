SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplandı! TÜİK Aralık enflasyonu öncesi tahmin geldi! Refah payı ile en düşük 7500 TL alanlar...
"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önem arz ediyor. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammını belirleyecek ve aynı zamanda memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına ilave eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. İşte zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!
Emekli maaş zammı netleşiyor! 2024 Ocak ayının başında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon artış oranına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı belirlenecek. Ayrıca, refah payı müjdesi de emekliler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan'ın duyurusuna göre, yeni asgari ücret tutarı 17.002 TL olarak belirlendi.
Bu durum, asgari ücrete %49'luk bir zam anlamına geliyor.
5 BİN TL İKRAMİYE YASALAŞTI
Emeklilerden halen çalışmaya devam edenler bir yandan da ikramiye tarihini bekliyor. 5 bin liralık ikramiye TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardında da ödeme yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi. Ödemelerin bu haftaya yetişmesi beklenirken, yetişmezse önümüzdeki hafta emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
GERİYE TEK VERİ KALDI!
Memurların ve emeklilerin enflasyona bağlı artışları için hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyon hem de anket ve araştırmalar ipuçları veriyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu.
Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 33.66, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 45 (toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı) oluştu. Kesin oranlar için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
ARALIK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
Öte yandan emekli vatandaşlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon zammı ile birlikte maaşlarına gelecek olan artışı öğrenme heyecanı içindeler.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Ocak'ta açıklanacak veriler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına ilave eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklileri için ayrıca bir iyileştirme de gündemde bulunurken, bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor.
Bu tahminler SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammının yüzde 37.76- 38.59, memurların ve memur emeklilerinin artışının da yüzde 49.46-50.35 aralığında çıkabileceğine işaret ediyor. Ocak'ta ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammına bir refah payının eklenmesi bekleniyor.
İŞTE İLK TAHMİN
Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.
İYİLEŞTİRME İÇİN ÖNE ÇIKAN 2 FORMÜL
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca bir iyileştirme de gündemde. Burada 2 formül öne çıkıyor. İlki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyacak enflasyon zammına bir refah payının eklenmesi şeklinde dile getiriliyor. Burada zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi, refah payıyla birlikte yüzde 50 seviyelerine çekilmesi beklentileri bulunuyor.
İkinci formül ise emeklilerin taban aylık ödemesinin artırılması. Kök aylıkları ne olursa olsun emeklilere halen 7 bin 500 liranın altında maaş ödemesi yapılamıyor. Bu tutarın Ocak'ta 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Eğer bu formül hayata geçerse, emeklilerin kök aylıklarına Ocak zammı yansıtılacak. Bu artış sonrası kök aylıkları 10 bin liranın altında kalanların ödemesi 10 bin liraya tamamlanacak. Söz konusu 2 formülün biri hayata geçirilebileceği gibi, ikisi birden de uygulanabilecek.
ORTA VADELİ PROGRAM/MERKEZ BANKASI
* 2023 yılı TÜFE: % 65
* 6 aylık enflasyon: % 37.76
* SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: % 37.76
* Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 29.96
* Memur ve emeklisi zam oranı: % 49.46
* En düşük memur maaşı: 32.906,61 TL
* En düşük memur emeklisi maaşı: 14.762,25TL
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.332,00
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.356,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.394,25
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.469,76
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.494,08
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.532,84
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.607,52
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.632,16
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.671,43
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.745,28
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.770,24
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.810,02
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.883,04
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 10.908,32
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.948,61
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.020,80
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.046,40
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.087,20
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.158,56
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.184,48
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.225,79
-Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.296,32
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.322,56
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.364,38
-Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.434,08
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.460,64
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.502,97
-Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.571,84
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.598,72
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.641,56
-Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.709,60
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.736,80
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.780,15
-Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.847,36
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 11.874,88
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.918,74
-Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.985,12
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.012,96
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.057,33
-Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.122,88
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.151,04
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.195,92
-Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.260,64
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.289,12
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.334,51
-Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.398,40
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.427,20
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.473,10
-Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.467,28
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.496,24
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.542,40
-Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.536,16
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.565,28
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.611,69
-Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.673,92
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.703,36
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.750,28
-Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.811,68
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.841,44
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.888,87
-Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.949,44
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 12.979,52
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.027,46
-Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.087,20
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.117,60
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.166,05
-Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.224,96
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.255,68
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.304,64
-Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.362,72
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.393,76
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.443,23
-Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.500,48
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.531,84
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.581,82
-Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.638,24
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.669,92
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.720,41
-Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.776,00
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.808,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.859,00
-Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.913,76
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 13.946,08
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.997,59
-Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.051,52
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.084,16
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.136,18
-Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.189,28
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.222,24
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.274,77
-Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.327,04
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.360,32
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.413,36
-Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.464,80
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.498,40
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.551,95
-Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.602,56
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.636,48
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.690,54
-Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.740,32
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.774,56
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.829,13
-Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 14.878,08
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 14.912,64
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.967,72
-Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.015,84
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.050,72
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.106,31
-Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.153,60
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.188,80
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.244,90
-Mevcut maaş: 11.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.291,36
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.326,88
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.383,49
-Mevcut maaş: 11.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.429,12
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.464,96
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.522,08
-Mevcut maaş: 11.300,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.566,88
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.603,04
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.660,67
-Mevcut maaş: 11.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.704,64
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.741,12
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.799,26
-Mevcut maaş: 11.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.842,40
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 15.879,20
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.937,85
-Mevcut maaş: 11.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 15.980,16
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.017,28
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.076,44
-Mevcut maaş: 11.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.117,92
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.155,36
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.215,03
-Mevcut maaş: 11.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.255,68
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.293,44
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.353,62
-Mevcut maaş: 11.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.393,44
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.431,52
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.492,21
-Mevcut maaş: 12.000,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.531,20
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.569,60
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.630,80
-Mevcut maaş: 12.100,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.668,96
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.707,68
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.769,39
-Mevcut maaş: 12.200,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 16.806,72
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 16.845,76
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.907,98
-Mevcut maaş: 12.400,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.082,24
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.121,92
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.185,16
-Mevcut maaş: 12.500,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.220,00
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.260,00
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.323,75
-Mevcut maaş: 12.600,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.357,76
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.398,08
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.462,34
-Mevcut maaş: 12.700,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.495,52
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.536,16
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.600,93
-Mevcut maaş: 12.800,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.633,28
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.674,24
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.739,52
-Mevcut maaş: 12.900,00
Yüzde 37.76 zamlı maaş: 17.771,04
Yüzde 38.08 zamlı maaş: 17.812,32
Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.878,11
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