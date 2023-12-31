Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2024 mesajı: Enflasyonda düşüşün başladığı yıl olacak

İşte Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım

Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.



2024 yılı;

- Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,

- Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,

- Kur korumalı sistemin sonlandığı,

- Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,

- Bütçe disiplininin tesis edildiği,

- Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.



Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.

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