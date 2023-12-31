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Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Alparslan Bayraktar'dan flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Alparslan Bayraktar’dan flaş açıklama

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinin etkilenmemesi adına desteklerin devam ettiğini ve elektrik ile doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi.

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