2024’te fahiş fiyatlamaya geçit yok! Yeni düzenlemeler hayata geçiyor





2. EL ARAÇ PİYASASI YAKIN TAKİPTE

İkinci el araç piyasasına yönelik olarak hayata geçirilen "6 ay-6 bin kilometre" düzenlemesi ise 1 Temmuz'a kadar uzatılacak. İkinci el araçların, üretici tarafından önerilen fiyatın üzerinde pazarlanmasına ilişkin yasak da yine aynı tarihe kadar uzatılmış olacak.