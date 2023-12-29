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Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Türkiye küresel ihracattan aldığı pay rekorunu yeniledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Türkiye küresel ihracattan aldığı pay rekorunu yeniledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının ilk 9 ayı sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatın 253,3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bolat, "Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir." dedi.

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