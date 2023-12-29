Moody’s not takvimini açıkladı! Türkiye ilk sırada

İŞTE TÜRKİYE'NİN 2024 YILI NOT TAKVİMİ

Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024, CI Ratings, 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihlerini için rapor takvimi belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody's, belirlenen tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te "negatif"ten "durağan"a, S&P Global 30 Kasım 2024'te "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. İki kurum da kredi notunu "B" olarak teyit etti.