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2024 KÖMÜR DAĞITIM TAKVİMİ: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek! Kömür yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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2024 KÖMÜR DAĞITIM TAKVİMİ: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek! Kömür yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?

"Kömür yardımı nereden, nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırma konusu oluyor. Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir adım atıldı. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek hanelere kömür teslimatları gerçekleştirilecek. Peki, kömür yardımı ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

Kömür yardımıyla ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenecek hanelere gerçekleştirilecek olan kömür teslimatları, ihtiyaç sahibi vatandaşların soğuk kış günlerinde ısınmalarına destek olmayı amaçlıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE KÖMÜR DAĞITIMI YAPILACAK!

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Kömür yardımı il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

AMACI DIŞINDA KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek.

Kömürün amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflar tarafından yeniden gözden geçirilecek.

Kömür teslimatları söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

2023 YILI KÖMÜR DAĞITIM TAKVİMİ!

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