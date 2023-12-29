2024 KÖMÜR DAĞITIM TAKVİMİ: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek! Kömür yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE KÖMÜR DAĞITIMI YAPILACAK!

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Kömür yardımı il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.