İşte mesleklere göre memur maaşları! Zam oranı anketlerde ortaya çıktı! Enflasyon farkı sonrası tahmini yeni rakamlar...
Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından gözler 6.5 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zamma ve enflasyon farkına çevrildi. Memurların ve memur emeklilerinin maaşının ne kadar artacağı merak edilirken AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Peki hangi meslek grubunun maaşı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre tahmini yeni memur maaşları...
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı 3 Ocak'ta belli olacak.
Şu ana kadar enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Bu verinin belli olacağı 3 Ocak heyecanla beklenirken, AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Aralık ayı anketinde ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 37.92 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.11'e, Ocak zammı da yüzde 49.63'e ulaşacak.
İŞTE DİĞER TAHMİNLER
Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 65.39 oldu. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 49.80 olarak bekleniyor.
Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı bültenine göre ise endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak açıkladı. Bu tahmin, zam oranının memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 50.35 çıkabileceğine işaret ediyor.
Takvim Gazetesi'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre tahmini yeni memur maaşları şu şekilde:
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 48.556,43
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 34.322,13
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 44.197,71
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 39.882,38
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 48.818,28
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 44.178,26
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 82.235,15
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 39.562,17
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 49.560,45
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 35.219,91
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 72.007,94
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.526,98
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 41.327,81
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.226,22
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 53.734,00
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 47.558,03
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 18.049,12
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 31.229,65
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.726,93
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.347,24
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 15.909,41
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 38.763,52
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 42.420,11
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.63 zamlı maaş: 22.160,20
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