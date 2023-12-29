İşte mesleklere göre memur maaşları! Zam oranı anketlerde ortaya çıktı! Enflasyon farkı sonrası tahmini yeni rakamlar...

Şu ana kadar enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Bu verinin belli olacağı 3 Ocak heyecanla beklenirken, AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Aralık ayı anketinde ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 37.92 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.11'e, Ocak zammı da yüzde 49.63'e ulaşacak.