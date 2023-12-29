Aralık 2023 dönemi enflasyonu ne kadar olacak? Ekonomistlerden flaş tahmin! Emekli ve memurların gözü bu oranda...
Memur ve emekli maaş zammını yakından ilgilendiren yılın son enflasyon verisi ile ilgili ilk tahmin geldi. Enflasyon beklenti anketine göre ekonomistler aralık ayında enflasyonun yüzde 3,19 oranında artacağını tahmin ederken, yıllık bazda ise beklenti yüzde 65,19 olarak açıklandı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.
2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|44,55
|3,66
|6,65
|Şubat
|51,57
|3,52
|3,15
|Mart
|49,56
|2,86
|2,29
|Nisan
|46,26
|2,65
|2,39
|Mayıs
|48,54
|0,07
|0,04
|Haziran
|42,07
|3,91
|3,92
|Temmuz
|61,01
|9,07
|9,49
|Ağustos
|65,51
|7,32
|9,09
|Eylül
|65,50
|5,00
|4,75
|Ekim
|68,73
|4,08
|3,43
|Kasım
|66,80
|3,68
|3,28
|Aralık
|65,19
|3,19
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