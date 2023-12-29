5.000 TL İKRAMİYE SORGULAMA: 29 Aralık 2023 Çalışan emekliye ikramiye yattı mı son dakika?
"5 bin TL ikramiye yattı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Çalışan emeklilere yönelik beklenen ikramiye müjdesi geldi. İkramiyelerle ilgili kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilere yapılacak söz konusu ödemelerin tarihi açıklandı. Peki, 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Çalışan emekliye müjde son dakika duyuruldu! Ödemeler hesaplara yatıyor! TBMM'de kabul edilen çalışan emekliye yönelik ikramiye ödemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, çalışan emeklilere yapılacak olan 5 bin TL'lik ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. İşte 5000 bin TL ikramiye ödemesi sorgulama ekranı!
BUGÜN HESAPLARA GEÇİYOR!
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ikramiyeler bugün hesaplarda olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" mesajını paylaştı.
Buna göre; Ödemeler 29 Aralık Cuma günü (bugün) hesaplara geçecek.
ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Çalışan emekli ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşının yattığı hesaplara yapılacak. Hak sahipleri ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden toplam bakiyelerini ve hesap özetini kontrol edebiliyor.
Emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek için şubeye gitmeye gerek kalmıyor. Ayrıca mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden sorgulama yapılabiliyor.
YASALAŞTI!
Toplam 4 milyon 689 bin çalışan emekliyle bugün itibarıyla 23 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.
Bugün yapılacak ödemelerle birlikte toplamda 15 milyon 120 bin emekliye 75.6 milyarlık ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiş olacak.
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
ÇİFTÇİLER DE ALACAK
Çalışan emeklilere ve çiftçilere 5 bin liralık bayram ikramiyesi bugün hesaplara geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira tutarındaki ikramiyenin bugün banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
İkramiye ödeme takviminde SSK, Bağ-Kur ayırımı söz konusu olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak. Emekli ikramiyesinden çalışan emeklilerle birlikte çiftçiler de yararlanamayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapılmıştı.
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