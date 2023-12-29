5.000 TL İKRAMİYE SORGULAMA: 29 Aralık 2023 Çalışan emekliye ikramiye yattı mı son dakika?

ÇİFTÇİLER DE ALACAK

Çalışan emeklilere ve çiftçilere 5 bin liralık bayram ikramiyesi bugün hesaplara geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira tutarındaki ikramiyenin bugün banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İkramiye ödeme takviminde SSK, Bağ-Kur ayırımı söz konusu olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak. Emekli ikramiyesinden çalışan emeklilerle birlikte çiftçiler de yararlanamayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapılmıştı.