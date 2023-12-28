Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? 2024 Zamlı Borçlanma miktarları | Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması
Her yıl düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, Türkiye'de askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok sosyal konuyu etkileyen önemli kararların alındığı platformlardan biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılına ait Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, beklenen asgari ücret zammının yanı sıra değişecek diğer ödemeler de merak konusu oldu. Peki ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması...
Türkiye'de yeni yıl öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2024 asgari ücret zammı, birçok sosyal yardım ve ödemenin de artışını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, askerlik ve doğum borçlanması gibi alanlarda öngörülen zamlarla birlikte, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar ve iş göremezlik ödeneği gibi birçok alandaki ödemelerde yeni yılda artış yaşanacak. İşte detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.
BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 13 bin 414 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 143,09 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 4 bin 292 lira 64 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa en az 103 bin 23, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 77 bin 267 lira ödeniyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni brüt asgari ücretle değişecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olmasıyla 1 Ocak'tan itibaren başvuranların borçlanmaya her gün için en az 70,27, her ay için de 2 bin 108 lira daha fazla ödemesi gerekecek. 1 günlük en düşük borçlanma tutarı 143,09 liradan 213,35 liraya, 1 aylık en düşük borçlanma tutarı da 4 bin 292 lira 64 kuruştan 6 bin 400 lira 76 kuruşa çıkacak.
2 yıllık doğum borçlanmasına 153 bin 618, 18 aylık askerlik borçlanmasına 115 bin 213 lira ödenecek. 2 yıllık doğum borçlanmasında 50 bin 594, 18 aylık askerlik borçlanmasında 37 bin 946 lira fark oluşacak.
GURBETÇİ İÇİN DE YENİ TUTAR
Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 6 bin 36 lira 53 kuruş ödüyor. Bu tutar yeni asgari ücretle 9 bin 1 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada yaklaşık 2 bin 964 lira seviyesinde fark oluşacak.
İHYA İÇİN NE VERİLECEK?
Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor.
En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 4 bin 628 lira ödüyor. Bu tutar da Ocak'tan itibaren 6 bin 900 liraya çıkacak. 1 aylık ihya için yaklaşık 2 bin 272 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek.
NE ZAMANA KADAR SÜRE VAR?
Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için bu ay sonuna kadar başvuruda bulunmak yeterli olacak. Ödeme ise daha sonra yapılacak. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek.
Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine eklenecek.
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