Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? 2024 Zamlı Borçlanma miktarları | Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması

Türkiye'de yeni yıl öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2024 asgari ücret zammı, birçok sosyal yardım ve ödemenin de artışını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, askerlik ve doğum borçlanması gibi alanlarda öngörülen zamlarla birlikte, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar ve iş göremezlik ödeneği gibi birçok alandaki ödemelerde yeni yılda artış yaşanacak. İşte detayları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.