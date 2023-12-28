Yeni asgari ücret hangi ayda yatacak 2024? Zamlı asgari ücret Ocak'ta mı, Şubat ayında mı ödenecek?
Zamlı asgari ücret ödeme tarihi milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. Bu sebeple "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti son dakika açıkladı. Buna göre, zamlı asgari ücret miktarı 17.002 TL olarak belirlendi. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, asgari ücret miktarı 17.002 TL olarak belirlendi. Bu gelişme, milyonlarca çalışanı ilgilendirirken, özellikle zamlı asgari ücretin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki, asgari ücret 2024 Ocak'ta mı, Şubat'ta mı ödenecek? İşte cevabı...
2024 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:
Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz, işçi ve işveren temsilcileri arasından bir hakem rolü benimsemekti. Gerek işveren tarafı, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmış durumda.
700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.
2024 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
2023 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı ocak ayında yapılacak düzenleme ardından Şubat ayı itibarıyla yatırılmaya başlayacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 49,11 OLDU
Asgari ücret 2024 net 17 bin 2 TL brüt ise 20 bin 2 TL olarak belirlendi. İşveren maliyeti de 23 bin 532 TL olarak hesaplandı. Yeni asgari ücret 7-8 milyon kadar işçinin maaşını direkt ilgilendirirken tüm çalışanların da gelirini artıracak.
Sadece gelirleri değil borçlanmalarında rakamları değişecek. Yine işsizlik maaşından sigorta primlerine kadar tüm ödemeler yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.
2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM OLACAK
Asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı planlanmadığını ifade etti.
2024'te dezenflasyonist sürecin hızlanacağına dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" dedi.
Asgari ücrete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.
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