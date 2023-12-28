Ekonomide yeni adımlar yolda! EKK toplantısı sonrası atılacak adımlara ilişkin yazılı açıklama...

"İHRACAT VE İTHALATIMIZIN YAPISI TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINMIŞTIR"

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konulara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Dünyada yaşanan mevcut sorunlar ve ortaya çıkan riskler küresel çapta bir işbirliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, ikili, bölgesel ve küresel işbirliklerinden daha fazla istifade edilmesini ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerimiz değerlendirilmiştir. Bu alanda stratejik çerçevenin ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.