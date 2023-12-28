2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı?
Asgari ücret ve emekli-memur maaş zamları 2023 SED yardım miktarını da gündeme getirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SED) Programı kapsamında gerçekleştirilen bu artış, özellikle çocuklu ailelere yönelik destekleri de beraberinde getiriyor. Peki, Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı? 2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
Yeni yıla girerken ihtiyaç sahibi aileler 2023 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı miktarındaki artışı merakla beklemeye başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Temmuz ayında açıkladığı yüzde 17,55'lik zam oranıyla birlikte SED yardımları önemli bir artış göstermişti. Peki, Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı? 2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar!
2024 SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.
Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.
Hesaplamalar birazdan gelecek.
Bakan Göktaş, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını belirtmişti.
SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Binlerce kişinin merak ettiği konulardan biri de SED yardımı başvuru süreci. İhtiyaç sahibi aileler, SED yardımından faydalanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ya da e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.
Başvuruda istenen belgeler arasında dilekçe, T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu ve öğrenci belgesi yer alıyor. Ayrıca, İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvuruda bulunulduğuna dair belgeler de talep edilebiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...
- Euro 2024 ne zaman başlıyor? Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 hangi ay başlayacak, nerede oynanacak?
- Tahta kaşıkları temizlemeden geçmeyin! Gizli tehlike sağlığınızı riske atıyor!
- Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 güne düşecek mi? Son durum ne?
- Asgari ücret açıklandı! 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- THY Emlak Konut kurasına adını yazdıranlar dikkat! Yenişehir Arnavutköy evlerinde müjde geldi! 7.500 TL'den başlayan taksitlerle... O tarihte anahtar teslim!
- İşçinin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? 2024 Emekli, Memur, Özel Sektör maaş artış çizelgesi | Asgari ücret zammıyla yeni tutarlar...
- Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? 2024 Zamlı Borçlanma miktarları | Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması
- Bedelli askerlik ücreti 2024 | Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç artacak, belli oldu mu?
- 2024 Yaşlılık maaşı kaç TL artacak? ZAMLI 65 yaş aylığı ne kadar? Asgari ücret zammıyla Ocak artış hesaplama
- 2024 Asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı? Zamlı İşsizlik Maaşı ne kadar? Brüt-net ödeme tutar tablosu
- 2024 Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL olacak? Yeni zamlı stajyer ücreti ne kadar? 2024 Ocak öğrenci staj parası hesaplama