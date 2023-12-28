28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı?

2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
ABONE OL
2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı?

Asgari ücret ve emekli-memur maaş zamları 2023 SED yardım miktarını da gündeme getirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SED) Programı kapsamında gerçekleştirilen bu artış, özellikle çocuklu ailelere yönelik destekleri de beraberinde getiriyor. Peki, Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı? 2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

Yeni yıla girerken ihtiyaç sahibi aileler 2023 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı miktarındaki artışı merakla beklemeye başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Temmuz ayında açıkladığı yüzde 17,55'lik zam oranıyla birlikte SED yardımları önemli bir artış göstermişti. Peki, Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı? 2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar!

2024 SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.

Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.

Hesaplamalar birazdan gelecek.

Bakan Göktaş, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını belirtmişti.

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Binlerce kişinin merak ettiği konulardan biri de SED yardımı başvuru süreci. İhtiyaç sahibi aileler, SED yardımından faydalanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ya da e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.

Başvuruda istenen belgeler arasında dilekçe, T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu ve öğrenci belgesi yer alıyor. Ayrıca, İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvuruda bulunulduğuna dair belgeler de talep edilebiliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA