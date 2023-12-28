2024 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemelerine zam var mı?

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Binlerce kişinin merak ettiği konulardan biri de SED yardımı başvuru süreci. İhtiyaç sahibi aileler, SED yardımından faydalanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ya da e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.

Başvuruda istenen belgeler arasında dilekçe, T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu ve öğrenci belgesi yer alıyor. Ayrıca, İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvuruda bulunulduğuna dair belgeler de talep edilebiliyor.